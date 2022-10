Op de Noordermarkt wordt sinds 1972 de boerenmarkt georganiseerd, vroeger ook wel de Prinsenmarkt genoemd. Tot 1655 was de Noordermarkt een dooie boel; een groot deel van het plein was een kerkhof. Vandaag de dag is het juist een plek met veel reuring. Leuke terrassen, grote feesten, een grote markt, kortom: veel gezelligheid.

In haar deuropening, met een bijzonder steile trap, ontmoeten we Willemijn. Ze vertelt ons over de bizarre dingen die ze heeft meegemaakt op de Noordermarkt. Drugsdealen, Amsterdammertjes die weg worden gehaald, je kan het zo gek niet bedenken. Over het openbare toilet, dat de gemeente op het plein wil gaan plaatsen, is Willemijn absoluut niet te spreken. “Je trekt er mensen mee aan die je hier liever niet wil hebben. Er zijn hier 22 kroegen binnen 500 meter, dus ik vraag mij af in hoeverre het echt nodig is”.

Irfan kende de buurt voordat hij er ging wonen maar al te goed. Hij heeft 18 jaar in het café onder zijn huis gewerkt. Als hij zelf maar bij het feestje is klaagt hij niet over de overlast, vertelt Irfan. “Het staat letterlijk in het contract: je woont boven een kroeg”. Irfan heeft een aantal bijzondere objecten in zijn huis. Een fiets midden in de kamer, een kast die hij gevonden heeft op straat en een hele gezellige hond die door het huis huppelt. “Het appartement brengt brengt geluk”.

Billy Dans heeft het ook goed voor elkaar met zijn prachtige appartement. De geboren Jordanees noemt het zelf ook wel ‘de kers op de taart’. Je kan Billy kennen van zijn hits: Frans-Duits, Beach Vibe en Bieber van de Kroeg. Hoe is zijn succesvolle carrière begonnen? Hoe komen die grote hits tot stand? Op die vragen geeft Billy ons antwoord. Billy is creatief, houdt van muziek maken, schrijven en het produceren van liedjes. “Maradonnie belde mij op: hé pik, laten we naar de studio gaan. Ik zei: let’s go ouwe”. Dit is uitgegroeid tot één van zijn grootste hits. We sluiten de aflevering af met een heerlijke dans met Billy Dans, het zit ‘m in de naam, hé.