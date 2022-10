Het Hugo de Grootplein is de enige tramrotonde van de stad en staat bekend als het middelpunt van de Hugo de Grootbuurt in West. Vroeger werd het ook wel ‘het plein met ongeluk’ genoemd omdat er zoveel mensen hier met elkaar botsten. In 2007 werd het plein omgebouwd van kruispunt naar rotonde. Heeft dit geholpen om het plein ongeluk-vrij te krijgen?

Aziz is geboren in Casablanca en wist al snel dat hij kok wilde worden. Hij verhuisde naar Amerika om het vak van zijn oom te leren. ”Ik zag dat hij het goed had, en ik wilde dat ook”. Daarna heeft Aziz in allerlei soorten restaurants gekookt: van Arabische restaurants tot Hollandse pot. Nu werkt hij in een restaurant om de hoek van zijn huis. We nemen een kijkje in zijn keuken en worden overrompeld door de sterke geur van de verse kruiden die Aziz heeft meegenomen uit Marokko.

We staan voor de winkel van de visboer die al drie generaties kent. Trotse eigenaar van de viswinkel Dick Tol. Theo vertelt dat er gister een ongeluk was waar een fietser en een automobilist op elkaar waren gebotst. “Alles komt hier samen, we hebben scooters, auto’s, fietsen, bussen en trams.” Ook tijdens ons gesprek met Theo valt er iemand van zijn fiets. Theo kijkt er niet meer van op.

Jip woont al 10 jaar in de stad, en was speler in de jeugd van Ajax. Helaas scheurde hij drie keer zijn enkelband en pakte deze carrière voor Jip niet uit. Hij besloot te gaan studeren en ging wonen in een studentenhuis. Toch is de liefde voor voetbal voor Jip nooit opgehouden en zit hij in het amateurteam van Ajax. Nu heeft Jip een eigen bedrijf samen met zijn twee partners waarmee ze basisschoolleerlingen over de hele wereld helpen te sporten.