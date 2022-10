Aan de rand van de Jordaan, tussen de Marnixstraat en de Singelgracht bevindt zich de Groenmarktkade. Een straat met sociale huurwoningen en koopwoning kris kras door elkaar. Maar ook een buurt met een heel bijzonder dak; een duindak. Hoeven we straks niet meer naar Zandvoort om tussen de duinen uit te waaien?

Daan en Monique zitten heerlijk ontspannen op hun balkon, waar ze uitkijken over de Singelgracht. Een jaar geleden kochten ze deze maisonnettewoning op de Groenmarktkade, nadat ze 35 jaar in de Jordaan hebben gewoond. Daar moesten Daan en Monique vijf trappen op, waar ze er nu maar één hebben. Ze vinden het heerlijk om aan de straat te wonen: “We zijn gewend om op de stoep te leven”. In de Jordaan deden Monique en Daan dat ook en woonden ze ook naast een druk café. Het gebouw bestaat uit zowel koop als sociale huur. Monique vindt dat dit voor een leuke mengelmoes van verschillende buren zorgt.

Geert Timmermans is stadsecoloog die zich inzet voor natuurinclusief bouwen. Hij zorgt ervoor dat gebouwen niet alleen mooi, maar ook duurzaam zijn en bijdragen aan de biodiversiteit. Dit duindak is daar een perfect voorbeeld van: “De hommels komen op de bloemen van dit dak af; dat heb je niet op daken die niet beplant zijn”. In Amsterdam zijn er nu nog kleine eilandjes van groene daken, maar hopelijk wordt dat uitgebreid in de toekomst. Maar dit duindak met uitzicht over de Westertoren is wel heel uniek: “Ik ben onder de indruk”.