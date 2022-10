Von Liebigweg

We stappen het knusse huis van Khilma binnen. Volgens Khilma is Amsteldorp een buurt waar iedereen ‘s zomers de deuren open laat staan om lekker bij elkaar naar binnen te kunnen lopen. Maar vlak voor de zomer gebeurde er iets dat de hele straat aanging en voor nogal wat opschudding zorgde. Er werd namelijk aangekondigd door de gemeente dat er een groot onderhoudsplan aan zou komen in de buurt. Samen met 160 bewoners strijdt Khilma voor meer zeggenschap over wat er veranderd zou moeten worden in hun buurtje. “We willen graag meepraten, niet dat het door onze strot geduwd wordt.”

Willem durft het bijna niet te zeggen maar hij woont al 50 jaar in Amsteldorp. Het huis komt uit 1890. Toen Willem het kocht bestond het huis uit een opkamertje, bedstee en een klein keukentje. Dit is vandaag de dag niet meer terug te zien in het huis van Willem, zo heeft hij alles zelf verbouwd en naar zijn eigen smaak ingericht. We maken kennis met de levensgevaarlijke pitbullhamster van zijn dochter.

De onofficiële burgemeester van de buurt, dat kan er maar één zijn: Rinus. Een echte druktemaker volgens zijn buren. “Ik ben een vliegende keep, ik ga alle kanten op, daar hou ik van!”. Twaalf huizen kopen is niet niks, een beetje de Prins Bernhard jr. van Amsteldorp kunnen we ‘m ook wel noemen. Naast zijn liefde voor de buurt heeft hij ook een grote liefde voor zijn jukebox. De echte klassiekers, zoals Kleine Jongen, zijn regelmatig te horen in de woonkamer.