Raadsleden Remine Alberts (SP), Kune Burgers (VVD) en Sheher Khan (DENK) gaan in debat over de komst van complotdenker David Icke. Mag hij spreken op de Dam? En is het terecht dat verschillende moskeebesturen de steunverklaring voor de lhbtiq+-gemeenschap (vooralsnog) niet willen tekenen? En welke grote projecten moet Amsterdam schrappen om de schuld van de stad niet te veel te laten oplopen?