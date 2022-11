Hoogstraat

Vandaag zijn we in het historische Weesp, dat sinds maart 2022 officieel bij Amsterdam hoort. Of zoals de Weespers zeggen: Amsterdam hoor vanaf nu bij Weesp. Maar is deze fusie wel zo'n goed idee geweest? “We hadden nooit problemen met kades maar sinds we bij Amsterdam horen zijn er al twee kademuren vervangen”.

Weesp staat bekend om haar rijke geschiedenis en wie kan ons daar beter over vertellen dan de hardcore Weesper: Christian. Een paar honderd traptreden verder, maar we komen aan in het topje van Laurentiuskerk, de oude katholieke kerk. Hier heeft zich een van de meest impactvolle gebeurtenissen in Weesp plaatsgevonden en Christian heeft dit van minuut tot minuut meegemaakt. In 2016 heeft de kerk in de fik gestaan en daarbij is de top eraf gebrand. Het wordt ook wel het 9/11 van Weesp genoemd . "Het is een soort godswonder dat alleen het topje eraf is gebrand en dat wij hier nu nog kunnen staan".

Bioloog, schrijver en regelmatig te zien aan talkshowtafels, een echte BW’er (bekende Weesper): Midas Dekkers. Midas bewoont het voormalige gemeentehuis van Weesperkarspel. In de oude raadszaal van het gebouw treffen we de studeerkamer van Midas, geïnspireerd op de studeerkamer van Charles Darwin. Van opgezette dieren in allerlei kleuren en maten tot meer boeken dan we kunnen tellen. “Van mij mag een boek niet in de kast voor ik het gelezen heb.” Over de fusie tussen Weesp en Amsterdam is Midas niet erg te spreken, want hij noemt zichzelf absoluut geen Amsterdammer. “Als ik in Amsterdam had willen wonen, dan was ik wel in Amsterdam gaan wonen".