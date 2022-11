Wat nu een vredig park is waar hardlopers en hondenuitlaters vertoeven, was vroeger een drukke snelweg. Bovenop de deze A9, die de H-buurt en Holendrecht van elkaar scheidde, ligt nu het Brasapark. Brengt het park nu ook de bewoners van deze buurten bij elkaar?

We staan in Huntum, ten noorden van het park. Hier ontmoeten we Nenita la Rose. Je zou Nenita kunnen kennen als raadslid of als moeder van wereldster Nathalie La Rose. Zal de opening van het park voor veel brasa's tussen de bewoners in de wijken zorgen? Nenita ziet het helemaal zitten. We spelen nog snel een liedje op haar prominente piano en werpen een blik op haar schilderij van Herman Brood voordat we het park in lopen.

Wie we kunnen bedanken voor het prachtige groene landschap is Lony en haar actiegroep. Zij hebben 45 jaar lang gestreden voor het verwijderen van de grauwe snelweg. "De gemeente kon niet anders dan onze lokale toegangsweg tot tijdelijke snelweg te bombarderen". Er werd actie gevoerd met spandoeken en via radio en televisie. En met succes, de gemeente werd overtuigd, zo werd de snelweg ondergronds gebouwd met een tunnel erover heen. Als bekroning op het harde werk van de actiegroep kwam er een daktuin op de tunnel.

Thea uit Maldenhof geeft haar beste brasa aan Nenita en loopt daarna met ons het park uit naar haar woning. Al snel komen we erachter dat Thea het Brasapark eigenlijk niet nodig heeft: ze heeft een eigen park in haar achtertuin.