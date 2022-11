Wonen tegenover de bioscoop en naast de snackbar, op kruipafstand van de club en tientallen cafeetjes, wie wil dat nou niet? De Reguliersbreestraat is een verlengde van het Rembrandtplein en ja; hier wonen mensen! Elke medaille heeft een keerzijde. Van kotsende mensen voor je deur, een rammelende trambaan en schreeuwende dronken toeristen om vier uur 's ochtends. Wegen de positieve kanten van de Reguliersbreestraat op tegen de negatieve kanten?

Via een heel klein steegje komen we terecht in een oase van rust. Een tuin in de Reguliersbreestraat? Antoinette en haar zoon Romeo hebben het wat dat betreft daar helemaal niet verkeerd. Helaas zijn de bewoners erg onderbelicht in dit gebied, volgens Antoinette. “De toeristen kennen we beter dan de bewoners”. Vandaar dat zij het project De gezichten van Amsterdam is gestart. Zo wil zij hiermee duidelijk maken dat het naast een uitgaansstraat ook een woongebied is.

We stappen binnen bij de voormalige studentenwoning van Mark, welke nu slechts dient als een verdieping van zijn penthouse. "Dit was de keuken en nu de walk-in." Van 21c tot 21E, Mark kocht elke keer een adresbordje erbij. Nu kan hij zich eigenaar noemen van het hele pand. We eindigen de tour op het dakterras van Mark waar we een adembenemend uitzicht hebben over de stad.