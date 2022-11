Waar de bruggen in Noord niet meer doorgaan, wordt er Zuid nog een flinke brug gepland. Het jaagpad ligt in de Schinkelbuurt. Het gebied staat in de winter bekend als een wandelparadijs en in de zomer kun je een frisse duik nemen bij de Nieuwe Meersluis. Ideaal wonen, zo midden in de Groene Hoofdstructuur, maar de aanleg van een nieuwe brug houdt de gemoederen in de buurt bezig.

Waar de bruggen in Noord niet meer doorgaan, wordt er Zuid nog een flinke brug gepland. Het jaagpad ligt in de Schinkelbuurt. Het gebied staat in de winter bekend als een wandelparadijs en in de zomer kun je een frisse duik nemen bij de Nieuwe Meersluis. Ideaal wonen, zo midden in de Groene Hoofdstructuur, maar de aanleg van een nieuwe brug houdt de gemoederen in de buurt bezig.

We worden warm verwelkomt door de "huishond" van John, Cato en mogen haar naar binnen volgen. John vertelt dat de buurt alles heeft: van het fantastische achterland met oeverlanden tot de groene scheg, en ook alle nodige winkels zijn hier dichtbij. "Het is een verstopte parel." We lopen de woonkamer binnen en het prachtige uitzicht over het water valt niet te missen. Dat John alles hetzelfde wil houden in zijn buurtje wordt steeds begrijpelijker.

Een brug door je huis heen. Zoals de plannen er nu uitzien zullen muzikant Arjan en kunstenaar Lydia en hun prachtige woonark Arcturus een van de ongelukkigen zijn. We zijn op hun woonark waar de ene ruimte nog mooier is dan de andere, allemaal gevuld met prachtige kunst gemaakt door Lydia. Arjan vertelt dat hij het nieuws "tamelijk rampzalig" vindt en dat hij er 's ochtends mee wakker wordt. Maar dat de bruggen over het IJ niet meer doorgaan geeft hem ook hoop: "dingen kunnen ook écht niet doorgaan".