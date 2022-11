De Koninginneweg krijgt een nieuwe inrichting. De straat is daarom al zes maanden afgesloten voor verkeer. Dit heeft gevolgen voor ondernemers en bewoners. In Het Verkeer kijken we hoe de werkzaamheden ervoor staan en spreken we ondernemers die reikhalzend uitkijken naar de einddatum van de werkzaamheden. Gelukkig is die einddatum, april volgend jaar, zes weken eerder dan gepland vertelt omgevingsmanager Benjamin van Enter.