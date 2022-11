Amsterdam telt maar liefst 2940 ligplaatsen voor woonboten. Maar is het leven op het water wel zo ideaal? Het interieur dat regelmatig van links naar rechts schuift. De extreme weeromstandigheden waar je middenin zit en de niet erg praktische ruimtes. Vandaag gaan we erachter komen hoe het echte bootleven wordt ervaren. We gaan langs bij Joris die bijna zijn hele leven op een boot woont. Daarna als kers op de taart mogen we sinterklaas treffen in zijn eigen woning, zijn stoomboot! Eerst spreken we nog zijn vaarcompagnon die ons alles over de werking van de boot kan vertellen.

Als je het woord schipper opzoekt in de VanDale, dan staat er een foto van Joris. Deze popeye van het Oosterdok, inclusief tatoeages, staart en oorbel herstelt doordeweek de verzakkende kademuren van de stad. In het weekeind is hij de bassist van de band Sophie Straat. We treffen hem klussend aan in zijn stekkie want die is nog lang niet af

Cor met snor gaat ons alles vertellen over het leven van een schipper en de stoomboot van Sinterklaas. Elk jaar staat Cor weer klaar om de boot te besturen tijdens de intocht. “Het is één van de alleroudste op kolen gestookte, nog varende schepen”. Sinds 1968 hoort dit prachtige exemplaar bij het Scheepvaartmuseum.