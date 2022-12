Pastelkleurige huizen, een ons kent ons mentaliteit en vooral een erg hechte gemeenschap. Vandaag zijn we in de Binnenhofstraat in Floradorp. Deze hechte gemeenschap is al ontstaan in de jaren 20, toen moeilijk plaatsbare gezinnen vanuit de verkrotte binnenstad hiernaartoe verhuisden. Dat resulteerde in een echte dorpscultuur. Is het dorpsgevoel vandaag de dag nog steeds te merken? Zijn er 'mensen van buitenaf’ überhaupt welkom in Floradorp?

Voor Hilbert was het aan het begin even moeizaam om zijn plekje hier te vinden. Er zijn redelijk wat opstootjes aan vooraf gegaan. Gelukkig is Hilbert eindelijk geaccepteerd, voor zover hij weet. "Na zestien jaar mag je je toch wel een keer thuis voelen".

Tilmann komt oorspronkelijk uit Duitsland en is in de Binnenhofstraat terecht gekomen dankzij Stichting Woon. Zij bieden speciaal voor creatievelingen zoals kunstenaars en muzikanten woon- en werkruimtes aan, of beter gezegd; "atelierwoningen”. Hij is nu al twaalf jaar keramist en maakt onder andere keramieke straaljagers.