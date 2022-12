Korte Koningsstraat

Een straat midden in het centrum tussen de Oudeschans, Wallen en Nieuwmarkt, die tegelijkertijd een oase van rust is. Vinden de bewoners het te stil of genieten ze juist van de geruisloosheid in hun straat?

We stappen het huis van Sybren binnen door zijn 'artiesteningang.' Hier zien we tientallen oranje objecten met de naam Tkramrepus (omgekeerd supermarkt) er op. Het initiatief is opgericht voor de Voedselbank, waar de naam slaat op niet het kopen maar het doneren van voedsel: de omgekeerde supermarkt. Ondanks dat Sybren zijn woning heerlijk vindt is het tijd voor een nieuwe stap: emigreren naar Japan. Hij zwaait ons uit in het Japans.