Misschien ken je het Bos en Lommerplein als op- en afrit van de A10. Een drukke verkeersader van de stad, maar ook een plek waar veel mensen wonen. Met name veel studenten noemen het hun thuis, en daar spreken we er drie van. Is het hier, ondanks al het verkeer, een beetje gezellig?

We komen als eerste Odessa tegen die met een glimlach in de stromende regen staat te wachten. Ze is fotograaf en maakt een spontane foto van Kiki. Op de vraag of ze in Bos en Lommer wil blijven, vertelt ze: "zolang ik in Amsterdam woon, zou ik het liefst in Bos en Lommer willen wonen". Als fotograaf is ze erg blij met het uitzicht vanuit haar studio: "Ik heb een hele mooie zonsondergang met allerlei kleuren.

Wouter heeft zijn studio ingedeeld met spullen van de kringloopwinkel maar over wat zijn favoriete meubel is heeft hij geen twijfel: "de bank!", antwoordt hij stellig. De Italiaanse designbank ik zo groot dat hij maar op één manier in zijn kamer past. "Soms zie je gewoon iets en dan ben je meteen verliefd". Hij vindt Bos en Lommer vooral gezellig:"Ik vind het een leuke buurt maar ik moet zeggen dat ik er niet heel vaak rondloop". Wouter speelt nog een deuntje op zijn kringloopkeyboard.