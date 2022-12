Middelhoffstraat

Amsterdam staat bekend om de gezelligheid, reuring, drukte, overlast, maar vooral een goede sfeer. Vandaag zijn we in een straat waar dat allesbehalve aanwezig is. Maar waarom zou je hier dan überhaupt willen wonen? Fleuren in dit geval de bewoners de straat een beetje op?

Gert-Jan is een levensgenieter die regelmatig een borreltje drinkt. Hoe kan het ook anders als je zelf de drank maakt? Hij maakt van de alcohol die er al bestaat iets nieuws, door bijvoorbeeld kruiden en schaafjes eikenhout toe te voegen. “Het is geen illegaal gebeuren, want ik stook niet”.

We worden tijdens onze wandeling naar Berry verrast door een bijzondere act. Precies wat deze straat nodig heeft, iets nieuws en bijzonders. “Er wordt verwonderd gekeken, want dat zijn ze hier niet gewend”. Op de kop staan, in de spagaat, je kan het zo gek niet bedenken of Froukje kan het met haar lichaam. We kunnen wel zeggen dat ze de straat goed heeft opgefleurd.