Oleanderstraat

Zachte winter of niet, de energieprijzen zullen waarschijnlijk niet meer dalen naar het niveau van een aantal jaren terug. Of je woning wel of niet geïsoleerd is, is daarmee bepalend voor de hoogte van je energierekening. Volgens Eva Bollen, oprichter van de actiegroep Red Noord, is het verschil tussen slecht geïsoleerde (vaak sociale) huurwoningen en goed geïsoleerde (vaak koop-)woningen enorm. De mensen in slecht geïsoleerde woning zouden soms zelfs te maken hebben met een 'G-label'. "Als hier de verwarming uit staat is het even koud als buiten". Eva's grootste angst is dat deze mensen binnenkort boven het prijsplafond zullen uitkomen, terwijl ze nog steeds in de kou leven.