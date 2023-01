Theodoor van Hoytemastraat

Tien jaar geleden werd Wanda getroffen door een ernstige aandoening waardoor ze alles opnieuw heeft moeten leren. Maar nu staan we, in haar woorden, naast "de meest gelukkige gehandicapte van Nederland”. Wat haar op de been heeft gekregen? De kroket! "Het is een fantastisch product, je kan er van alles in stoppen, en dat doe ik dan ook". En zo was Stichting Kroket geboren.

Maaike Belder opende buurtcafé Flink, met als doel de buurt meer met elkaar te verbinden. Haar plan voor een buurtoven kreeg voldoende stemmen om gerealiseerd te worden. Haar tip om meer verbinding met je buurtgenoten te krijgen? "Stap naar buiten, ga op je buren af, spreek elkaar aan!".