Hertspieghelweg

Stuur jij wel eens een brief naar je geliefde of een verre vriend(in)? We spreken Charron die vertelt dat ze een briefwisseling heeft met de voor haar toen nog onbekende buurtbewoner Iris. Het schrijven van brieven helpt Charron om te reflecteren: "juist die vertraging die er in zit helpt om even te kunnen nadenken (...)".