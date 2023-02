De Van der Madeweg in Duivendrecht wordt opgeknapt. Volgens buurtbewoners was de straat rondom het metrostation onveilig voor voetgangers en fietsers. In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden en vertelt omgevingsmanager Yannick Vos welke maatregelen er worden genomen om de straat veiliger te maken.