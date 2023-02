Ondernemers in de Nieuwe Spiegelstraat hebben lange tijd gelobbyd voor een herinrichting van de straat. ''De straat is twintig, misschien wel vijfentwintig jaar, niet opgeknapt'', vertelt Robbert van Ham, voorzitter van de ondernemingsvereniging. De lobby heeft gewerkt. In Het Verkeer nemen we een kijkje bij de werkzaamheden en wordt uitgelegd hoe de straat eruit komt te zien.