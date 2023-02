Binnenskamers: Alain Caron

Alain Caron woont al 40 jaar in Nederland en heeft in Amsterdam verschillende restaurants. Hij heeft 15 kookboeken op zijn naam en was te zien in Masterchef, Keuringsdienst van Waarde en is nu een vast gezicht bij Binnenstebuiten.

We ontmoeten de culinaire koning in een wijnwinkel waar hij een bekend gezicht is: "Hij is een hele lastige (…) maar hij is fantastisch", aldus de verkoper. Dat lastige is goed te begrijpen, want welke wijn combineer je met een omelet?