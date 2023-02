Sloterkade

In deze oude fabriek die is omgetoverd tot nieuw wooncomplex wonen Jacqueline en Michel: "We zijn hier tweeëntwintig jaar geleden komen wonen, (…), het was toen nog een fabriek. Het werd nog gebruikt door Indoor, de lampenverkoop". Vandaag werkt Jacqueline vanuit huis aan een "ongelofelijk leuk project": studenten zijn in vijf wijken van Amsterdam aan het onderzoeken hoe zij hun bijdrage kunnen leveren en "ze doen echt alles wat er nodig is in een wijk".

Michel helpt ons deze plek in een historisch perspectief te plaatsen: "Het is eigenlijk een héél oud stuk Amsterdam, we staan hier aan de Schinkel en dit is al in de vijftiende, zestiende eeuw een belangrijk doorgangswater (…). Zo rond 1900 hield hier de stad op en was dit de rafelrand van Amsterdam. Eigenlijk was dit Gemeente Sloten". We maken een voorstelling van hoe de Lightfactory en de omgeving er vroeger uitzag: "dit was de weg naar Den Haag toe (…) de doorgaande route om de stad uit te komen". Kijkend over staan vanaf de loopbrug vertelt Michel waarom dit gebouw perfect past bij de architectuur van de omgeving: "Amsterdam is tussen 1900 en 1930 enorm gegroeid".