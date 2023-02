Memeleiland

In totaal komen er 455 jongvolwassenen tussen de 18 en 28 jaar wonen midden in de Houthavens. Storm, die zijn naam zeker eer aan doet, zit in de laatste fase van zijn studie aan de Filmacademie. Hij is superblij met zijn nieuwe woning: "Het is natuurlijk een triple A location, dus dat die grond nu benut wordt dat is alleen maar mooi". Storm doet een oproepje aan zijn buren: "ik zou gewoon zeggen tegen mijn medebewoners "houd het netjes" (..), jullie kunnen allemaal een gratis asbak halen". Naast actieve buurtbewoner is Storm ook vrijwilliger bij de brandweer. Hij laat ons zien hoe hij zijn huis verlaat als de pieper hem oproept.