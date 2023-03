De Amsterdamse dichter en historicus Isaäc da Costa (1798 –1860) is de naamgever van een aantal locaties in West. Tegenwoordig zouden we hem beschouwen als een zuurpruim. Hij was namelijk stijfconservatief en verzette zich tegen de Verlichting, vooruitgang en het recht op zelfbeschikking. Het liefst zag hij dat de vorst en God aan het hoofd stonden van Nederland.

De bewoners van het Da Costaplein zijn allesbehalve zulke zuurpruimen. Ondanks het onstuimige weer laten drie bewoners zien waarom dit een van de mooiste pleinen van Amsterdam is. Maria woont hier al meer dan veertig jaar en zag het Da Costaplein van een drukke rotonde veranderen in een plein waar kinderen vrolijk buiten kunnen spelen. We nemen een kijkje bij haar thuis, waar ze een studio heeft. Daar gaat ze al om vijf uur ‘s ochtends zitten. “Dan ga ik zitten schrijven, muziek luisteren en tekenen, want het is hier zo lekker stil.”

‘Buurtvader’ Jan woont al zijn hele leven op en rondom het Da Costaplein. Zijn vader had hier vroeger een melkwinkel. Nu is hij zelf een bekend gezicht als bedrijfsleider bij avondwinkel Sterk. Ook is Jan betrokken bij verschillende buurtinitiatieven. Samen met een buurman zorgt hij dat er 's winters schitterende kerstverlichting in de grote platanen hangt. “En 's zomers zitten de mensen lekker op de bankjes en gaan ze samen eten. Het plein schept een saamhorigheidsgevoel.”