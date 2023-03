Th. Weeversweg

Allereerst spreken we verhalenverteller Sahand Sahebdivani. Op driejarige leeftijd is hij met zijn familie naar Nederland gekomen vanuit Iran. Het was puur toeval dat hij uiteindelijk in Nederland belandde: "We hebben onze vlucht naar Canada gemist, dus daarom ben ik Nederlander." Hij gaat nooit meer terug naar Iran en kan daarom vrijuit over de situatie in het land praten. "Het is daar verschrikkelijk wat vrouwenrechten betreft, of rechten voor homo's, lesbiennes en verschillende minderheden." De dood van de Koerdisch-Iraanse Mahsa Amini zorgde ervoor dat mensen massaal de straat op gingen in Iran. Volgens Sahand is er één oplossing: "Ik persoonlijk denk dat Iran alleen maar beter kan worden als het regime valt."

De eerste bewoonster waar we langs gaan is Homa. Zij woont bijna twee jaar in Amsterdam, en is sinds 2003 in Nederland. De vader van haar kinderen vluchtte om politieke redenen naar Nederland. Zij volgde later met hun twee dochters. Die wonen inmiddels op zichzelf: "Ze hebben hun eigen vrijheid en ik ook." Achter het speldje op haar shirt met een afbeelding van de oude vlag van Iran zit een verhaal: "Toen Khamenei kwam en de revolutie 44 jaar geleden plaatsvond in Iran werd de leeuw vervangen door de naam van Allah". De situatie in Iran ontroert Homa: "Ik woon in Nederland, een vrij land, maar mijn gedachten zijn in Iran."