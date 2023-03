Oostenburgervoorstraat

Fons woont hier sinds 2010 en is in de eeuwenoude geschiedenis van het Pakhuis gedoken. “Ik ben altijd geïnteresseerd in de geschiedenis van de plek waar ik woon. En dit gebouw heeft een verdraaid interessante geschiedenis!" Wat begin 18e eeuw begon als een gebouw voor extra opslag voor de VOC, was vervolgens een periode van de Marine, de Fransen en treinen- en bruggenbouwer Werkspoor. Sinds 1995 wonen er mensen. Fons neemt ons mee naar de berging van het Pakhuis. Hier werd in de jaren ‘70 onderzoek gedaan naar de verrijking van uranium. Geheime documenten vonden vanuit dit laboratorium hun weg naar Pakistan, met grote gevolgen.

In het atrium treffen we Bas. Hij is professioneel cellist, wat te horen is bij binnenkomst, als hij een van zijn composities speelt. Zoals Bas het atrium met zijn muziek verrijkt, zo heeft hij zelf ook een rijk verleden. Verhalen daarover vertelt hij op zijn website én natuurlijk tijdens deze uitzending. Wonen in een voormalig VOC-pand komt hem weleens op kritiek te staan. Bas vertelt over een aanvaring die hij daardoor heeft meegemaakt. "We kregen de wind van voren dat we woonden in een pand dat is besmet door de VOC.”