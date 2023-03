Aan de Dorpsstraat, de enige straat in Holysloot, wordt groot onderhoud uitgevoerd. De rijweg krijgt een nieuwe fundering en ondergrondse kabels en leidingen worden vervangen waardoor de straat toekomstbestendig is. Maar voordat het zover is hebben de bewoners uit het gewoonlijk rustige dorpje met behoorlijk wat ongemakken te maken. Daarom reist Het Verkeer af naar landelijk Noord.