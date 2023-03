Het Verkeer is terug op de Burgemeester Roëllstraat in Nieuw-West. Sinds november wordt hier hard gewerkt aan de herinrichting van de straat. De tramrails worden opnieuw gelegd, het gebied wordt een 30 km/u zone en er komen nieuwe, veilige oversteekplaatsen. De werkzaamheden liggen op schema maar het einde is nog niet in zicht, tot ongenoegen van ondernemers rondom de rotonde.