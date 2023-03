Ben je wel eens met de bus naar de NDSM-werf gegaan? Dan ben je vast wel eens in-of uitgestapt bij de halte Atatürk. Deze straatnaam verwijst naar Woonoord Atatürk dat hier van 1965 tot 1978 heeft bestaan. In houten barakken leefden de eerste Turkse arbeidsmigranten in Amsterdam bij elkaar, die werkzaam waren op de NDSM-werf. Het woonoord werd vernoemd naar de eerste president van Turkije, Atatürk. In de Nederlandse volksmond heette het kamp ‘Turkendorp'.

Huseyin Erarslan kan ons van alles vertellen over het woonoord Atatürk. Hij dook in de geschiedenis van het kamp ter voorbereiding op een boek. Zijn vader heeft in een soortgelijk kamp gewoond, en voor zijn boek sprak Huseyin met veel oud-bewoners om hun verhalen te documenteren. “Het Atatürk-woonkamp heeft een grote naam in de Turkse gemeenschap.” Het was de bakermat van de Turkse gemeenschap in Amsterdam.

Abdullah Gülseven kwam in 1973 naar Amsterdam om te werken op de NDSM-werf en woonde vier jaar in Woonoord Atatürk. Abdullah heeft warme gevoelens over zijn leven hier. Hij woonde dichtbij zijn werk, er werd lekker gekookt en schoongemaakt, en hij speelde als keeper in het voetbalteam Ataspor. “De mooiste herinnering waren sport, voetballen, lekker eten.” Het werk op de NDSM-werf was zwaar, maar het wonen op de werf beviel hem heel goed.