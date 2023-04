Lutkemeerweg

Trijntje van boerderij de Boterbloem heet ons welkom. Op een groot stuk land in de Lutkemeerpolder werken meerdere vrijwilligers op de Boerderij. Er lopen kippen vrij rond en van de stilte kom je helemaal tot rust. Het verschil tussen de gemiddelde plaatselijke groenteboer en de boerderij is volgens Trijntje helder: "Het is hier biologisch."

Goovert is al bijna 20 jaar vrijwilliger via stichting Landzijde, een zorginstelling die samenwerkt met agrarische bedrijven. Het bevalt Goovert goed: "Ik vind het gewoon heerlijk om buiten te werken." Op de boerderij groeien onder andere aardappels, pompoenen en kolen. Zo nu en dan mag hij wat groenten meenemen naar huis.

Trijntje heeft zich afgelopen jaren hard ingezet voor behoud van de Boterbloem. Protesten hebben ervoor gezocht dat een groot distributiebedrijf toch niet op de plek van de boerderij komt. Toch verandert de omgeving wel. Kort geleden is er bijvoorbeeld een nieuw bedrijfspand gekomen, direct naast de boerderij. "Dat ding is lelijk hè, dat is pas neergekwakt."

Onze volgende stop is herdenkingsplaats Westgaarde. We krijgen een rondleiding van leidinggevenden Paul en Mahsa op een golfkarretje. Er is plek voor 11.000 graven, met elk hun eigen verhaal. Het Tenerife-monument maakt indruk. Tijdens deze vliegramp in 1977 kwamen 583 mensen om het leven, het is daarmee grootste ramp in de geschiedenis van de luchtvaart. Peter vertelt dat deze plek nog steeds veel doet met mensen: "Het wordt nog wel steeds drukbezocht, het leeft nog steeds."