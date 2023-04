Theo is in zekere zin het boegbeeld van ACTA. Hij is student, woont hier nu vijf jaar en is enorm kunstzinnig. Theo woont op een gang met zestien anderen, en met elkaar organiseren zij de gangfeesten waar ACTA bekend (of berucht) om is. De gang en woonkamer hangen helemaal vol met voorwerpen van feesten uit het verleden. Daarnaast maakt Theo veel kunst, zoals zijn vinylinstallatie die te zien was in Pakhuis de Zwijger. Hij zou het “doodzonde” vinden als ACTA verdwijnt, en zal er tegen rebelleren. “Er is hier zoveel creativiteit, zoveel gaande. Het zou zonde zijn als het er niet meer is.”

Ook Gabriella is student. Hoewel zij met ‘maar’ elf anderen op de gang woont, heeft ze met haar ganggenoten wel de grootste woonkamer van heel ACTA. Vroeger was dit een collegezaal, wat nog te zien is aan de collegestoelen en het krijtbord. Nu is ook dit een locatie voor wilde ACTA-feesten, volgens Gabriella zijn die echt anders dan in de club. “Feesten in je eigen huis is toch echt wat bijzonderder.” Gabriella vertelt ons hoe ze hier terecht is gekomen, want je kan niet zomaar in ACTA komen wonen.