De Kolenkitkas is een ontmoetingsplek in de publieke binnentuin van het Vrouwengelukhof. Hier wordt van alles georganiseerd voor buurtbewoners, zoals yogales of een pubquiz. Vandaag bereiden Kolenkitkoks Fatma en Serife hier hun gerechten voor, die ze verkopen op de Zondagsmarkt in Westerpark. Het ruikt er al erg lekker naar de Turkse pizza en gözleme, een bladerdeeggerecht met feta en spinazie.

Buurtbewoner Eline is initiatiefnemer van de Kolenkitkoks. Ze promoveert aan de UvA bij politieke sociologie en ontdekte dat er onder vrouwen in de wijk veel onontdekt kooktalent schuilging. Reden om met hen een wekelijks afhaalmenu te bereiden in de Kolenkitkas. "De koks koken gerechten uit de Nigeriaanse, Marokkaanse, Iraanse, Indiase en Bhutanese keuken", vertelt Eline. Ook buurtbewoner Ellen is betrokken, zij helpt de Kolenkitkoks om professioneel kok of cateraar te worden. "Een aantal zijn nu echt ondernemer en hebben hun eigen bedrijf."

Anne-Jasmijn woont in het Vrouwengelukhof en haalde vroeger wel eens eten bij de koks. "Zeven euro voor een driegangenmenu, supernice!" Ze is blij met de plek waar ze woont. "Het Bos en Lommerplein ligt hiernaast, dus alles wat ik nodig heb, is in de buurt." Haar hobby is het spelen van videogames. Midden in de woonkamer staan daarom ook twee computers, een van haar en een van haar vriend. Ze laat ons zien wat haar lievelingsgame is: Overwatch.