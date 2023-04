Allereerst ontmoeten wij Anwar, beter bekend als Anu-D. Hij is hier geboren en Geuzenveld heeft hem groot gebracht. Al woont hij er nu niet meer, Anu-D is nog steeds vaak te vinden hier in de buurt op bezoek bij zijn vrienden en familie. In zijn muziek speelt Geuzenveld altijd een grote rol. “Dit is de buurt die ik represent, die ik graag op handen draag, omdat het mij heeft gevormd als artiest.” Speciaal voor AT5 heeft hij een rap geschreven over zijn leven in Geuzenveld.

Peter en Tina wonen al heel lang in de Nicholaas Ruychaverstraat, en Peter weet ons te vertellen naar wie de straat precies vernoemd is. Nicholaas Ruychaver was een van de watergeuzen die veel Spaanse schepen veroverde. Tegenwoordig klinkt er heel andere muziek dan zeeroverslieden, namelijk het gedreun van heipalen. Er verschijnt veel nieuwbouw in de buurt, maar het blijft Geuzenveld. “De buurt is altijd van alles geweest, dat heeft ons ook aangetrokken.” Tina geeft ook een muzikale toevoeging aan ons programma. Ze speelt een klein stukje Mozart voor ons op haar piano.