Aan de Minervabrug vindt groot onderhoud plaats en tijdens de opknapbeurt is de brug afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgangers moeten dus een flink stuk om. Wel iets om rekening mee te houden wanneer je in de spits je trein op Amsterdam-Zuid wil halen of op tijd op je werk op de Zuidas moet zijn. Het Verkeer ziet hoe verlaten de brug erbij ligt op deze normaal zo drukke route.