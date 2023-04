Ma Braunpad

Sabina is voorzitter van Woonwagen Belangen Nederland en bewoner op het woonwagenkamp. Terwijl zij ons rondleidt, vertelt ze wat woonwagenbewoners kenmerkt: "De grootste essentie van een woonwagenlocatie is dat je met familie samenwoont". Ook vragen we Sabina om een aantal vooroordelen over woonwagenbewoners de wereld uit te helpen: "wij betalen dus huur".

Noem je een woonwagen eigenlijk een huis? "Het is eigenlijk nog steeds een huis op wielen", vertelt Ann zodra we haar woonwagen binnenkomen. Ann is actief bij de Pinkstergemeente Klein Jeruzalem: "dat houdt in dat je leeft naar de Bijbel". Ze vertelt openhartig dat ze hiermee begonnen is toen haar moeder ernstig ziek was: "we hebben gebeden voor een wonder en op dat moment voelde zij een aanraking".

Tot slot komen we langs bij Mike. Hij zet zich – net als Sabina – in voor de woonwagengemeenschap als secretaris bij Team Woonwagen Belangen Amsterdam. Mike omschrijft het als "een gezellig woonwagenkamp". Maar hij ervaart ook problemen met het tekort aan standplaatsen: "wij komen oorspronkelijk van een woonwagenlocatie met 76 standplaatsen, maar dat is helaas opgedoekt". Bovendien strijdt hij tegen het feit dat woonwagenbewoners standplaatsen alleen kunnen huren en niet kopen: "Je kunt het op deze manier ook niet nalaten aan je kinderen". Hij hoopt dat de lokale politiek dit serieus zal oppakken.