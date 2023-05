Majon en Andrie hebben sinds kort een tiny house op de Diemerzeedijk bemachtigd. Ze zien het als een verlengstuk van hun huis in het drukke Oost. Ze kunnen hier helemaal tot rust komen. Andrie: "We hebben beiden een hele drukke baan en komen hier in het weekend om te genieten van de dieren, van de omgeving, eigenlijk van alles." Majon vertelt dat de Diemerzeedijk voor best veel mensen nog onbekend is. "Bij de sluis is de grens aan Diemen en daar houdt Amsterdam ook op. We zitten echt aan de grens van Amsterdam en dat voelt ook zo." Het tiny house is heel minimalistisch ingericht. Majon: "Er liggen hier wel een paar boeken die kleur hebben, maar het liefst wil Andrie alles zwart en wit." Andrie en Majon zijn beide stadsmensen dus hulp van de buren met de tuin krijgen ze regelmatig, vertelt Majon. "Dat is wel grappig in vergelijking met Oost. Ik ken niet eens al mijn buren daar, en hier ken je iedereen in de straat."

Leo woont al 30 jaar op de dijk en heeft er veel zien veranderen. Het Diemerpark was vroeger namelijk een chemische vuilstortplaats. "Die kant op is het voormalige stort, wat denk ik de meest vervuilde plek van Europa was. Maar dat moest opgeruimd worden voordat IJburg werd aangelegd. Toen ik hier kwam wonen rook je de chemicaliën en dergelijke die er ooit zijn verwerkt nog." Inmiddels zijn IJburg en het Diemerpark aangelegd, maar het blijft een afgelegen plek: "Als je hier s’avonds komt is er helemaal niks. Ik heb een vriendin gehad en die durfde hier dan niet te komen. Die vond het te eng in het donker. Er is hier geen lantaarnpaal, helemaal niks." Leo vind het niet erg om een beetje afgezonderd te leven. "Er zijn mensen die moeten heel veel leven in hun omgeving hebben. Voor mij is dat niet zo noodzakelijk. Ik zie af en toe mensen en dat is prima."