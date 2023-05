Afgelopen zondag liep het stemmen voor de Turkse presidentsverkiezingen in de RAI volledig uit de hand. Is de stad voorbereid op de uitslag van de verkiezingen aanstaande zondag? Er zijn dit jaar al 46 explosies geweest in de stad, wat kan er gedaan worden om dat aantal naar beneden te krijgen? En Halsema gaat met Amsterdammers in gesprek in de Stadsgesprekken, te beginnen in Zuidoost. Wat verwacht ze ervan?