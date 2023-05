In de Planciusstraat staat het Planciusblok. Dit zijn de oudste, nog bestaande sociale huurwoningen van Amsterdam. Deze zijn gebouwd in 1856 door Piet Van Eeghen en de eerste woningbouwvereniging van Nederland, de VAK. Schuilt er in het verleden een les voor de toekomst?

Voordat we naar het Planciusblok gaan, gaan we eerst langs bij Lisa. Zij woont ook in een bijzondere woonoplossing, namelijk in een voormalige basisschool. Nu is het gebouw een woon- en werkplek voor creatieve en kunstzinnige mensen. Lisa is zelf ook kunstenaar en grafisch vormgever. Ze maakt kunst en decoraties op motoronderdelen en motorkleding. “Binnen de motorscene en de customwereld is niks te gek.”

Buiten in de Planciusstraat ontmoeten we Laura van Hasselt. Zij is onlangs gepromoveerd en schreef een boek over Piet van Eeghen, onder andere oprichter van het Vondelpark. Laura dook in de geschiedenis van Van Eeghen en de sociale huurwoningen die hij verwezenlijkte in de Planciusstraat. De woningen waren bedoeld voor de arbeidersklasse voor een schappelijke prijs van 90 cent per week. Er zaten wel een aantal haken en ogen en strenge regels verbonden aan de woningen waar Laura ons over vertelt, maar desondanks “noemden ze dit het Versailles van Amsterdam”.