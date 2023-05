We ontmoeten buurtberoemdheid Ella. Zij heeft een opvallende voortuin, waar zij niet alleen het groen goed bijhoudt maar ook een grote verzameling van tegeltjes heeft: "Van de ene tegel kwam de andere tegel". Nu komen regelmatig mensen langs om te kijken of er nog iets nieuws aan de verzameling is toegevoegd. Binnen praten we verder over de buurtkinderen die altijd welkom waren bij Ella. Ze zorgde ervoor dat de kinderen bijvoorbeeld konden spelen en dat ze hun verjaardag vierden. En mocht Ella u bekend voorkomen, dat klopt! Haar bijdrage aan de buurt heeft geleid tot een portret in het Muiderpoortstation.

Animator en regisseur Hisko vertelt over zijn beroep als animator en regisseur: "Ik stond van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds op de set in Hollywood". Hisko maakt de animaties op grote doeken met olieverf en 17e-eeuwse schildertechnieken. In zijn atelier staan maar liefst 200 schilderijen. Zijn liefde voor Amsterdam is groot, want voor zijn werk zou het handiger als hij in LA zou wonen. Maar voorlopig blijft Hisko zeker wonen in de Balistraat: "Elke keer als ik terugkom, heb ik het gevoel dat ik in een paradijs woon".