Verbindingsdam verbindt het Oostelijk Havengebied met KNSM-eiland. Netty woont hier op een varend woonschip. Het geeft haar een groot gevoel van vrijheid: "Als ze heel vervelend zijn aan de kant, kun je gewoon de trossen losgooien en weg". Netty is conceptueel kunstenaar. In haar laatste werk besteedt zij aandacht aan het thema rouw. Ze laat zien dat rouw ook een enorme stress in het lichaam veroorzaakt: "je kunt het niet wegstoppen". Naast haar werk als kunstenaar heeft Netty ook gewerkt als docent en in een jeugdgevangenis.

Inge woont op het eiland Sporenburg: "Het voelt als vakantie door het water eromheen." Ze heeft gemerkt dat het veel meer leeft in de buurt: "Het was heel dor hier en nu heeft iedereen een terras met planten en soms bomen". Nu Inge het werkende leven achter zich heeft gelaten, heeft ze meer tijd voor hobbies: "Ik bridge veel, dat is een kaartspel, en ik ben op een vogelcursus gegaan". En haar kennis kan ze direct inzetten, want van haar vogelhuisje wordt goed gebruik gemaakt: ze heeft al drie nestjes gehad.