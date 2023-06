Neumine ziet er vandaag op haar mooist uit want ze komt net van een spoedoverleg met de burgemeester. Ze is namelijk voorzitter van de stadsdeelcommissie Zuidoost en voorzitter van de bewonerscommissie. Inmiddels woont Neumine al 16 jaar in Gravestein. Er is veel veranderd in die tijd. "Toen ik hier 16 jaar geleden kwam wonen had ik junkies op de galerij wonen. Die zijn er al zeker tien jaar niet meer. De flat en de omgeving zijn rustiger geworden." De bewoners van Gravestein en Geldershoofd zitten midden in een renovatietraject. "De flat is oud en in geen jaren meer grondig gerenoveerd. Het is echt tijd." Binnen nu en drie jaar zijn alle bewoners verhuisd. Ze mogen uiteindelijk terugkomen, maar moeten wel verhuizen. Neumines woonkamer staat vol met dozen: ze spaart alvast spullen voor zichzelf en haar zoons voor de verhuizing. Want zo zegt ze: "een slimme meid is op haar toekomst voorbereid."

Wie er binnenkort ook moet verhuizen, is Arjan. Een aantal jaar geleden kwam de crèche van zijn kinderen, gelegen naast Gravestein, leeg te staan. "Iedere keer fietste ik erlangs en dacht ik: wat zonde. Ik ben architect van beroep en wil bewust meer kleur toevoegen aan de buurt." Hij is naar de gemeente gegaan en in samenwerking met Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is hij hier een broedplaats begonnen. Naast een gemeenschappelijke ruimte voor iedereen is er een restaurant, een bioscoop en Radio Mart gevestigd. Ze kregen een tijdelijk contract van vier jaar, en inmiddels komt de einddatum steeds dichterbij. In september van dit jaar moeten ze het gebouw verlaten. Arjan is op zoek naar oplossingen, want eigenlijk willen ze helemaal niet weg.