Louis Bouwmeesterstraat

Joukje is na jaren in het buitenland gewoond te hebben, terug in Amsterdam. In haar leven heeft ze veel gedanst en was ook naar het buitenland vertrokken om in de danswereld te werken. Joukje geeft ons een korte demonstratie van een dansvorm waar ze al heel lang mee bezig is, contact improvisatie. “Je neemt een punt van contact als begin, en improviseert vervolgens de dans. Je deelt gewicht en houdt elkaar in balans, maar voor de rest mag alles.”