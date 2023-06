De werkzaamheden aan de Bullebak, de monumentale brug over de Brouwersgracht, zijn bijna klaar. Fietsers en voetgangers gebruiken de nieuwe brug al en vanaf 22 juni kan al het verkeer er weer overheen. Maar voor het zo ver is moet er nog wel gewerkt worden aan het tramspoor. In Het Verkeer legt omgevingsmanager Annemieke van Baar uit wat er nog moet gebeuren.