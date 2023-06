Prins Hendrikkade

Graham woont al 45 jaar op zijn boot de Standby, en ligt hier in het Oosterdok. Toen hij zijn boot voor het eerst zag, raakte hij er al gelijk verliefd op. Nu nog steeds pleegt hij met liefde onderhoud aan zijn boot, en dat doet hij samen met de ander woonbootbewoners hier in het Oosterdok. Uit liefde voor zijn bedebewoners heeft hij zijn levenspassie aan het werk gezet, namelijk tekenen. Graham heeft schetsen gemaakt van alle woonbootbewoners hier in het Oosterdok. “Ik wou graag de hele buurt tekenen.”

Naast dat Koen ons mag verwelkomen als nieuwe buren, mogen wij Koen hier ook verwelkomen in Amsterdam. Koen is namelijk uit het gezellige Brabant hierheen gekomen. “Ik ben hier echt op een top plekje terecht gekomen.” Die overstap was wel even wennen. Je zou het bijna niet geloven, maar Koen heeft zijn nieuwe plek binnen een mum van tijd weten te vinden. “Wij hebben daar toch wel geluk mee gehad, want wij waren maar een week aan het kijken.”