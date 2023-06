Bos en Lommerplantsoen

Pauline woont hier sinds 2008. Toen trof ze het plantsoen er heel anders aan. “Het was hier een grote bouwput.” De gemeente was aan het treuzelen over de bestemming van het plantsoen. “Toen zijn we gaan guerrilla gardenen, dus zelf maar met tuinieren begonnen.” Pauline en haar medebewoners hebben een plan ontworpen voor het plantsoen en hebben nu een deel ervan in zelfbeheer, “om een sociaal ecosysteem te creëren".