We krijgen vandaag veel te zien, en daarom beginnen we eerst rustig op het terras van Festina Lente om in gesprek te gaan met de Vaste Klant, of beter gezegd, over de Vaste Klant. Dit is namelijk een beeld waar een bijzonder verhaal achter zit, en we gaan erover in gesprek met Flore. “Hij had op een gegeven moment een schuld van 2.400 gulden.”

Rini is de evangelist van Simon de Looier, een klein kerkje dat niet gelijk vanaf de straat opvalt. "Mensen zijn heel verrast als ze zien wat hier achter zit." Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hierbinnen een eeuwenoude vondst gedaan: een Bijbel uit 1662. “Hij is gevonden hier in de kruipruimte waar mensen ondergedoken zaten voor razzia's.”

Marije woont op de Looiersgracht in een bijzonder huis, afkomstig uit 1780. Vroeger woonde op elke verdieping één gezin, nu heeft zij alle zes verdiepingen voor haar gezin. “Dan zie je wel hoe de luxestandaard veranderd is.” Marije is docent en onderzoeker klimaatpsychologie aan de HvA. Vanuit de psychologie wil zij mensen helpen. “Hoe kan je mensen helpen zich duurzamer te gaan gedragen, want we willen het allemaal maar het lukt vaak niet.”