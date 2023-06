Ook nu weer een bomvolle aflevering van de Cultuurmachine met Nadine! We trappen af in Tuindorp met een bijzonder kunstproject over de markante bewoners. We kijken naar urban art over vluchtelingen, eten een harinkje met een katerige Jet van Nieuwkerk én spreekt Nadine kids die vinden dat 1 juli een nationale herdenkingsdag zou moeten zijn.