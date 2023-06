De Sloterweg is een drukke smalle straat die vaak wordt gebruikt als sluiproute naar de A4. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en daarom komt er vanaf 1 juli een inmiddels bekend begrip 'knip' in de straat. In Het Verkeer spreken we met omgevingsmanager Bernard Kroeger over dit doorrijverbod en horen we wat bewoners ervan vinden.