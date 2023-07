Amsterdamse Waterleidingduinen

Bij de ingang van het natuurgebied ontmoeten we historica Laura van Hasselt. Zij vertelt ons wat de Waterleidingduinen voor de stad hebben betekend: "Tot halverwege de 19e eeuw had je geen kraanwater in Amsterdam. Wat er aan water was, was regenwater of rivierwater uit de Vegt. In waterschepen werd dit naar de stad gehaald. Je kon het per emmer kopen, maar was lang niet zo schoon als het duinwater dat uiteindelijk de stad in stroomde." Ondertussen werd de stad viezer en voller. Zeker in de zomer stonk het ontzettend: "Iedereen flikkerde van alles in de grachten: ontlasting en fabrieksaanval." Amsterdam kreeg er een bijzondere bijnaam door: "Een mooie vrouw met een slechte adem."

Met vervuild water kwamen ook ziekten de stad in. Dit waren de meest gruwelijke epidemieën. De meest dodelijke was de cholera, oftewel de blauwe dood. Patiënten sloegen blauw uit en binnen een paar uur kon je komen te overlijden. Vanaf 1953 konden Amsterdammers bij verschillende tappunten emmers duinwater kopen. "Toen merkten ze: op de plekken waar schoon water is, zijn er minder uitbraken." Toch is pas in 1883 de cholerabacil ontdekt. "Toen pas konden ze echt bewijzen: schoon water, betekent gezondere mensen."

We beginnen de tocht met boswachter Gerard bij de Oranjekom: een grote verzamelvijver waar al het gewonnen water uiteindelijk terecht komt. We rijden naar de eerste plek waar het voorgezuiverde water uit de Rijn binnenstroomt. "Vanuit hier wordt 8000 kubieke meter water per uur verspreidt in de duin." En zulk zuiver water is bijzonder, volgens Gerard: "Wij maken het lekkerste water van Nederland."

De volgende stop is een toevoersloot. Via een grote buis stroomt het water hier door naar de infiltratiegebieden: de laatste stop van onze tour door de duinen. Maar voordat we daar zijn komen we boswachter Martin tegen. Hij vertelt ons over een gevoelig onderwerp: de damherten die leven in het gebied. Die worden al een aantal jaar beheerd. Het moeten er minder worden, want er is een overschot. "Voordat we begonnen met het beheer waren het er 4000, nu ongeveer 1800." Omdat ze alle begroeiing opaten holde de biodiversiteit achteruit. "Je ziet geen bloemen meer in de duin. Het was echt vijf voor 12, tijd om actie te ondernemen."