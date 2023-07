Het zal menigeen verbazen, maar sinds een aantal jaar heeft Amsterdam heus haar eigen kasteel! Hij staat dan wel niet in Amsterdam, maar in Muiden, maar dat mag onze trots niet drukken. Amsterdam Castle, oftewel het Muiderslot, trekt jaarlijks zo'n 150 duizend bezoekers uit binnen- en buitenland. Dat is voor een dorp als Muiden met maar zo'n vier duizend inwoner behoorlijk veel. Wat vinden de Muidenaren ervan dat zij hun kasteel verloren zijn? En wat merken zij van de Amsterdamse toeristendrukte?

Op de Herengracht ontmoeten we Guus. Het is dan niet de Herengracht in Amsterdam, maar ook hier kunnen wij ons wel thuis voelen. Guus is stadsgids en ras-Muidenaar. Volgens Guus is Amsterdam Caslte slechts een marketingstunt, maar desondanks zijn Amsterdam en Muiden historisch nauw met elkaar verbonden. “Jullie noemen het Amsterdam Castle, maar wij zeggen natuurlijk gewoon Muiderslot.” Guus vertelt ons over de historische band die Muiden en Amsterdam met elkaar hebben, en ook over hoe de Muidenaren denken over het optrekken van Amsterdam en het Amsterdamse massatoerisme. Het is ook niet alleen maar negatief, volgens Guus.

Met Guus lopen we over de Herengracht in Muiden richting Leon. Ze is kapitein van haar eigen tjalk langs de Herengracht, de Lis. Ook Leon is een echte Muidenaar, zij is zelfs opgegroeid in het voormalige Muiderslot, nu beter bekend als Amsterdam Castle. “Wij waren de laatsten die echt in het Muiderslot woonden.”